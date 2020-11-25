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الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يمتدح الشيخ محمد زايد آل نهيان رجل السلام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 نوفمبر 2020

امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم بالمنطقة".

 

وفي الجزء الثاني من مذكراته التي حملت عنوان "أرض الميعاد" امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم في منطقة الخليج العربي".

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