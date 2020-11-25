2000 وفاة بكورونا يوميا في أعلى حصيلة بأمريكا والمستشفيات تكتظ 

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تجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الألفين لأول مرة منذ مايو أيار حيث تكدست المستشفيات في أنحاء البلاد بالفعل مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات حيث تلقي جائحة كوفيد-19 بظلالها على موسم العطلات. وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أمس الثلاثاء بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا. ويقول خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس. وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

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