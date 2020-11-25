حقيقة انسحاب العراق من التصفيات الاسيوية بكرة السلة

2020-11-25 | 18:32
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كشف الاتحاد العراقي بكرة السلة، حقيقة انسحابه من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.
وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز ان "الانباء التي تشير الى انسحابنا من التصفيات ليست صحيحة، فالمنتخب سيراهن على حظوظه بالتأهل حتى الرمق الاخير".
واوضح بالقول، "نعم للاسف المنتخب الوطني لم يحظَ باستقبال جيد في البحرين لكننا سنلعب مبارياتنا في النافذة الثانية من التصفيات".
وسيواجه المنتخب السلوي نظيره البحريني يوم الجمعة المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.
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