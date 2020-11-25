عملية جراحية تغيب مدافع الصقور شهراً عن الملاعب

2020-11-25 | 18:19
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اعلن نادي القوة الجوية، غياب مدافع فريقه الكروي مصطفى محمد معن، شهراً عن الملاعب.
وذكر النادي في بيان مقتضب ان "اللاعب مصطفى محمد معن اجرى عملية جراحية ناجحة هذا اليوم ويغيب عن الملاعب لمدة شهر".
وفي سياق متصل، عاد مدافع الصقور احمد ابراهيم الى التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء التام من فيروس كورونا.
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