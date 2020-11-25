مدير صحة الكرخ يعلن استمرار انخفاض أعداد المصابين بكورونا

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد COVID-19 في جانب الكرخ استمر بالانخفاض للاسابيع الاخيرة".

وأضاف أن ذلك جاء "مع انخفاض كبير بعدد المرضى في العزل المنزلي و كذلك في مستشفيات الدائرة".

