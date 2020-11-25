واشنطن تهدد إيران بعقوبات طوال الشهرين المقبلين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية إليوت أبرامز اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اليوم على 4 كيانات لاتهامها بدعم برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال أبرامز إن الولايات المتحدة ستفرض اليوم الأربعاء عقوبات تتعلق بإيران على أربعة كيانات في الصين وروسيا بتهمة أنشطة الترويج لبرنامج إيران الصاروخي.

وحذر أبرامز من أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران، مع توقع عقوبات خلال الأسابيع المقبلة وحتى ديسمبر ويناير تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.

وقال أبرامز خلال حدث افتراضي في معهد بيروت إنه "طوال شهري ديسمبر ويناير، ستكون هناك عقوبات تتعلق بالأسلحة، وتتعامل مع أسلحة الدمار الشامل، وتتناول حقوق الإنسان".