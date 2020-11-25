شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقر بمقتل قياديين والان مع التفاصيل
ونعت المليشيا القياديين معلنة عن تشييعهما في العاصمة صنعاء إلى جانب عدد كبير من المسلحين الذين قتلوا في معارك الأيام الماضية في عدد من المحافظات.
وكعادتها لم تحدد مليشيا الانقلاب زمن ومكان مقتل القياديين والمسلحين، إلا أن قيادات عسكرية يمنية في مأرب أكدت أن معارك عنيفة تشهدها الأطراف الشمالية للمحافظة.
وشيعت المليشيا أمس 17 مسلحاً بينهم النقيبان خالد صبر، وقطران طاهر، والملازمون أحمد الزوار، ومبارك الهبرة، ومهيب السياغي، وعلي أحمد عبدالحق.
من جهة أخرى، أصيب طفلان اليوم (الأربعاء) بانفجار مقذوف حوثي ألقي في اليومين الماضيين على قرية محوت سبيع بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة.
وقالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، إن الطفلين وليد علي يوسف 12 عاماً، ومحمد علي رباصي 15 عاماً، انفجر بهما مقذوف من مخلفات الحوثيين في قرية محوت سبيع وتم نقلهما إلى إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.
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