شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يقر بالتخطيط لتفجير برج ترمب والبيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقر كريستوفر شون ماثيوز (34 عاما) بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم داعش في جلسة استماع أمام قاضي الصلح الأمريكي في سان أنطونيو. وأفادت السلطات الفيديرالية أمس (الثلاثاء) بأن شون وهو من ولاية كارولينا الجنوبية أقر بأنه مذنب في تهمة الإرهاب والتخطيط لتفجير أو إطلاق النار على مواقع بما في ذلك البيت الأبيض وبرج ترمب في مدينة نيويورك في هجمات مستوحاة من التنظيم الإرهابي.

واعترف ماثيوز أنه خطط منذ مايو أيار 2019 مع جايلين كريستوفر مولينا البالغ من العمر 22 عاما من كوست، تكساس، لتبادل معلومات صنع القنابل لأغراض شن هجمات محلية وأجنبية نيابة عن داعش، ولتجنيد أفراد آخرين لدعم التنظيم المتشدد.

ووجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضد كل من مولينا وماثيوز في 14 أكتوبر بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة، وتهمة واحدة تتعلق بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

ويواجه ماثيوز ما يصل إلى 20 عاما في السجن الفيديرالي عندما يُحكم عليه في 4 مارس، ولا يزال في الحجز الفيديرالي.