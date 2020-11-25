شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار «مفخخة» يصيب 15 شخصا في قندهار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مصدر في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان اليوم (الأربعاء) انفجار سيارة مفخخة خارج مكتب تابع لشرطة المقاطعة، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل، وفقا لوكالة «شينخوا».

ولقي نحو 17 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان أمس (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية نقلا عن مصادرها.