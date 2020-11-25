شكرا لقرائتكم خبر توقيف 5 أتراك بداعي التسلل لليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهم الخمسة في قرية باشاكوي خلال محاولتهم الهرب إلى اليونان.وأضافت أنه توجد مذكرات بحث بحق هؤلاء الخمسة بتهم عدة، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومساعدته عن سابق علم، وتزوير أوراق رسمية، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة «إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة». وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.
وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، هذه الاتهامات.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 5 أتراك بداعي التسلل لليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.