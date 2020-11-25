توقيف 5 أتراك بداعي التسلل لليونان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية أمس خمسة أشخاص بداعي الاشتباه في الانتماء لتنظيم (جولن)، بينما كانوا يحاولون التسلل إلى اليونان بطريقة غير قانونية، وذلك في ولاية أدرنة شمال البلاد.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهم الخمسة في قرية باشاكوي خلال محاولتهم الهرب إلى اليونان.

وأضافت أنه توجد مذكرات بحث بحق هؤلاء الخمسة بتهم عدة، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومساعدته عن سابق علم، وتزوير أوراق رسمية، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة «إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة». وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، هذه الاتهامات.