شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مصادقة إسرائيل على وحدات استيطانية جديدة تهديد للاستقرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية، يهدد استقرار المنطقة، وذلك بحسب الحساب الرسمي للوزارة عبر «فيسبوك».

وأدانت الخارجية المصرية، بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقوض من فرص حل الدولتين، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعياً للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلاً عما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

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