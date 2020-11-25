شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تحور «كورونا» لا يسرع من وتيرة انتشاره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال علماء في معهد الجينات في كلية لندن الجامعية، الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» يتحور لدى انتشاره حول العالم، لكن أياً من حالات التحور الموثقة حالياً تجعله قادراً على الانتشار بسرعة أكبر.

وفي دراسة اعتمدت على بيانات عالمية لخرائط جينية (الجينوم) للفيروس من 46 ألفاً و723 مصاباً بـ «كورونا» من 99 دولة، توصل الباحثون إلى نحو 12 ألفاً و700 حالة تحور في الفيروس.

وقالت لوسي فان دورب الأستاذة في المعهد: «خلصنا لحسن الحظ إلى أن أياً من حالات التحور هذه تجعل كوفيد-19 ينتشر بسرعة أكبر». وأضافت: «نحتاج لأن نظل حذرين ونواصل مراقبة الطفرات الجديدة خاصة مع بدء طرح اللقاحات».

ومعروف عن الفيروسات أنها تشهد طفرات وتغيرات جينية باستمرار وبعضها، مثل فيروسات الإنفلونزا، يتغير بوتيرة أسرع من الأخرى.

وأغلب الطفرات لا تأثير لها، لكن بعضها قد يكون مفيداً للفيروس أو ضاراً له، مثلما يمكن للبعض منها تقليل فاعلية اللقاحات. ولما كانت الفيروسات تتحور على هذا النحو، فلا بد أن تتطور اللقاحات وفقاً لذلك لضمان تحقيق الهدف المرجو منها.

وأضاف فرانسوا بالو وهو أستاذ في الجامعة ذاتها، أن النتائج التي جرى التوصل إليها حتى الآن لا تحمل تهديداً لفاعلية لقاحات كوفيد-19 قيد التطوير لكنه حذر من أن استخدامها المرتقب قد يضع ضغوطاً انتقائية أخرى على الفيروس ليتحور في محاولة لتفادي نظام المناعة البشري.

ونُشرت النتائج الأولية للدراسة في مايو/ أيار ثم خضعت لمراجعة علماء آخرين قبل أن تنشر، الأربعاء، كاملة في دورية (نيتشر كوميونيكشن) العلمية. وتعود البيانات التي شملتها الدراسة إلى فترة انتهت في آخر يوليو/ تموز 2020.