شكرا لقرائتكم خبر عن 37 قتيلاً في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو باولو - أ ف ب

قالت الشرطة البرازيلية، الأربعاء، إن 37 شخصاً قتلوا على الأقل وجُرح 15 آخرون، إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة في جنوب شرق البرازيل.

وقال ناطق باسم الشرطة العسكرية: «نعرف أن ثمة قتلى في السيارات المحطمة لكن لا نعلم عددهم». وكانت حصيلة أولى تحدثت عن سقوط 32 قتيلاً، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أن 53 شخصاً كانوا موجودين في الحافلة، كما أن سائق الشاحنة نجا من الحادثة.

وأضاف الناطق «عندما وصل الشرطيون إلى الموقع صباح اليوم(الأربعاء)، كانت الجثث في كل مكان، ولم يكن ممكناً تحديد ما إذا كان هؤلاء من ركاب الشاحنة، أو الحافلة».

وذكرت معلومات أولية أن سائق الحافلة فقد السيطرة على مركبته. وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادثة.

واصطدمت الحافلة التي كانت تقل موظفين في مصنع نسيج، بقوة بالشاحنة لأسباب لا تزال غير معروفة، قبيل الساعة السابعة صباحا قرب مدينة تاجاي في ولاية ساو باولو.وتواصلت عمليات الإغاثة في ساعات الظهر.

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