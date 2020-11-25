شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تجلي سكاناً من منازلهم قبل وصول إعصار مدمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودوشيري (الهند) - أ ف ب

أجلت السلطات الهندية، الأربعاء، آلاف الأشخاص من منازلهم على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، قبل وصول إعصار يرتقب مروره بعد منتصف الليل ترافقه أمطار غزيرة.

ويصل الإعصار «نيفار» الذي صنفته مصلحة الأرصاد الجوية الهندية على أنه «عاصفة استوائية قوية جداً»، إلى اليابسة مع رياح تصل سرعتها الى 145 كلم في الساعة.

ونشر الآلاف من أفراد أجهزة الإنقاذ مسبقاً في منطقتي ولايتي تاميل نادو وأندرا براديش، بالإضافة إلى إقليم بونديشيري حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار في الساعات الأولى من الخميس.

وشهد 15 إقليماً في هذه المناطق الثلاث بالفعل هطول أمطار غزيرة اعتباراً من الأربعاء، ويرتقب أن تتكثف في الساعات المقبلة.

وأعلنت السلطات المحلية الأربعاء عطلة وأغلقت كل الأنشطة باستثناء خدمات الطوارئ، وفي بونديشيري، كانت الشوارع والأسواق مقفرة. ودعت حاكمة الإقليم كيران بيدي السكان إلى البقاء في منازلهم والالتزام بتعليمات السلطات.

ويرتقب أن تكون عين الإعصار في ساعة مبكرة الأربعاء على بعد 175 كيلومترا شمال شرق الطرف الشمالي لسريلانكا حيث أمر الصيادون بعدم الخروج إلى البحر. ولم يصدر أي أمر إخلاء في الجزيرة حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وخصوصا في الشمال.

وفي أيار/مايو الماضي، لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم أثناء مرور إعصار «أمفان» القوي عبر شرق الهند وبنغلادش، والذي تسبب أيضا بأضرار جسيمة في الممتلكات. ومع ذلك، كان عدد القتلى أقل بكثير من آلاف الوفيات التي سببتها أعاصير مماثلة وذلك بفضل توقعات الطقس المسبقة وخطط الاستجابة المعدة.