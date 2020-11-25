شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش مدرب الوحدة: أعد بالقتال 90 دقيقة أمام العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة على أهمية لقاء «الديربي» الذي يجمع فريقه أمام العين الجمعة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «العنابي» سوف يواجه خصماً صعباً، ولكن في نفس الوقت لديه الإمكانيات التي تساعده على الفوز، واعداً بقتال لاعبيه على مدى 90 دقيقة.

وقال رازوفيتش: المباراة مهمة للغاية بين الفريقين وبالتأكيد كل طرف يسعى للفوز وحصد النقاط، وندرك أننا أمام مهمة صعبة، وحرصنا على الاستعداد جيداً ولدينا لاعبون بمستويات عالية وهم جاهزون لتقديم أكثر من 100% من مستواهم في سبيل تحقيق الفوز.

وأكد مدرب الوحدة أن فريقه سيواجه خصماً صعباً للغاية ويمتلك إمكانيات كبيرة ولكن في نفس الوقت فريقه أيضاً لديه لاعبون بإمكانيات كبيرة وعليهم فقط إظهار معدنهم في المباراة وتقديم أفضل ما لديهم.

وذكر أنه متحمس لقيادة «العنابي» في الديربي الأول له مع الفريق، وتوقع مبارة مفتوحة لأن الفريقين يبحثان عن الفوز وحصد النقاط.

وأوضح مدرب الوحدة أن الفوز خطوة مهمة للطرفين في صراع المنافسة، وقال: على لاعبينا خوض المباراة بتركيز عال، والوحدة لديه كل العوامل التي تساعده على الفوز وكما ذكرت عليهم تقديم أكثر من 100% من مستواهم، وقال«لا نعد بالانتصار ولكننا نعد أننا سننقاتل على مدار الـ 90 دقيقة».

وكشف رازوفيتش أن مشاركة خليل إبراهيم في المباراة من عدمها واردة بنسبة متساوية.