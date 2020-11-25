شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يحضر المباراة النهائية بين النصر والهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:”الخليج 365”

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، المباراة النهائية على كأس الملك التي تجمع السبت، النصر والهلال على ملعب الملك فهد الدولي.

وسوف يسلم الأمير بندر الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير والعرفان باسمه وباسم كافة الرياضيين في السعودية لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذه المباراة، التي تمثل تتويجاً لموسم رياضي، حظي فيه القطاع الرياضي بكل الدعم والاهتمام، حتى أصبحت منافساته محل المتابعة محليّاً وخارجيّاً.

وقال الفيصل: «وما تشهده الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، لم يكن ليتحقق لولا الدعم والاهتمام الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لهذا القطاع، الذي نجح في استضافة أكبر الأحداث والمنافسات العالمية، إلى جانب التوسع الكبير الذي تحقق بفضل الرؤية الطموحة «رؤية 2030» لتنمية هذا القطاع، حيث ارتفعت نسبة ممارسة الرياضة من 13% في عام 2015 إلى 19% مع نهاية 2019، في الوقت الذي أصبح فيه الدوري السعودي ضمن الأعلى تصنيفاً من بين 20 دوريّاً بالعالم».