شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف: مباراة النصر وبني ياس خاصة لي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر أن مباراة بني ياس الجمعة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي ستكون خاصة له بعدما سبق له قيادة فريق «السماوي» وكان بوابته للانتقال بعدها إلى «العميد».

وتابع: «نحن أمام تحد جديد ومباراة خاصة أمام فريق دربته من قبل، اللقاء لن يكون سهلاً، فبني ياس قدم مستويات مميزة هذا الموسم بلاعبيه المحليين والأجانب، كما أن مبارياتنا الأخيرة مع منافسنا لم تكن إيجابية».

وعاد للحديث عن لجوء بعض الفرق إلى إهدار الوقت، وأكد أن على مسؤولي كرة القدم الإماراتية أخذ مسألة لعب الوقت الفعلي للمباريات بجدية أكبر.

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