شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ضيفاً على خورفكان بطموح الفوز السابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الشارقة: علي نجم

تشهد الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الخميس لقاءات بين الفرق التي تعيش حلم المنافسة على اللقب، وتلك التي تعيش في دوامة الخطر، ما يجعل منها مواجهات منتظرة.

ويحل الشارقة المتصدر ضيفاً على خورفكان وصيف القاع، بينما يستقبل شباب الأهلي ضيفه عجمان، على أن يكون الجزيرة أمام فرصة زيادة غلته من النقاط وهو يستقبل حتا، بينما سيكون ملعب الوصل على موعد مع لقاء مصيري بين الوصل والفجيرة.

ويبحث الشارقة (18 نقطة من أصل 18 ممكنة) عن تحقيق الفوز السابع توالياً ومعادلة رقم شباب الأهلي القياسي (21 نقطة بعد 7 جولات) في موسم 2013-2014 حين يحل ضيفاً على خورفكان وصيف القاع (نقطة واحدة) في التاسعة مساء الخميس.

ويريد الشارقة استغلال حالة التوهج التي يعيشها هذا الموسم، من أجل زيادة غلته وقطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى منصة التتويج.

ويدرك رجال المدير الفني المواطن عبد العزيز العنبري أن العودة من الملعب الأخضر بالعلامة الكاملة لن تكون مفروشة بالورود، رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها أصحاب الأرض مع تواجدهم في دائرة الخطر.

وسيحاول «النسور» جاهداً عرقلة قطار الفريق الملكي، والسعي لاقتناص ولو نقطة واحدة، أملاً في أن تساعده في الخروج من النفق المظلم، رغم الفوارق الفنية التي وضحت بين الفريقين حتى الآن.

وفي مباراة ثانية، يحتاج شباب الأهلي الثامن (9 نقاط) إلى نسيان مرارة الخسارة الأولى التي مني بها هذا الموسم أمام الجزيرة والبحث عن إسترداد سكة الانتصارات حين يستقبل على أرض استاد راشد في التاسعة مساء ضيفه عجمان المتعثر بالتواجد في المركز 12 برصيد نقطتين.

وعاش شباب الأهلي في الساعات الماضية على وقع الحديث عن انتهاء حقبة المدرب الإسباني ساراغوسا وتعيين الصربي يوفانوفيتش بدلاً منه، لكن المؤكد ان ساراغوسا سيكون متواجداً في لقاء اليوم على الأقل.

وشكل البرازيلي «المقيم» إيجور علامة فارقة في كتيبة الفرسان، بعدما أثبت أنه الورقة الرابحة في تشكيلة الفريق مع الأوزبكي غانييف وسط غياب إدواردو المصاب وتواضع مردود كارتابيا، بينما سيكون أحمد خليل ورقة هجومية يمكن أن يعول عليها المدرب في موقعة اليوم.

ولا يعيش «البرتقالي» أياماً سعيدة، بعدما اكتفى الفريق حتى الآن بكسب نقطتين من أصل 18 نقطة ممكنة.

ويعاني الفريق على كل المستويات، حيث ظهر الرباعي الأجنبي دون المستوى المأمول، واكتفى بتسجيل هدف واحد في 540 دقيقة، بينما صام عن التسجيل في آخر 5 مباريات، حيث يعود آخر هدف إلى الجولة الأولى في مرمى الظفرة.

ويتطلع فريق الجزيرة الرابع (11 نقطة) إلى استغلال نشوة الفوز الذي تحقق على حساب شباب الأهلي في المرحلة السابقة، حين يستقبل على أرض استاد محمد بن زايد في السادسة مساء ضيفه حتا الأخير (نقطة واحدة).

وتتمثل خطورة أصحاب الأرض في تواجد علي مبخوت الذي رفع غلته إلى 150 هدفاً في تاريخ مشاركاته في الدوري، ليصبح على بعد 15 هدفاً من معادلة رقم الهداف التاريخي فهد خميس.

وسيسعى حتا إلى البحث عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل في المباراة الأولى التي سيخوضها تحت قيادة المدير الفني الجديد فلاديمير، بعدما حل بديلاً عن اليوناني المقال كونتيس.

وتمثل مباراة الوصل مع الفجيرة التي تقام على أرض ملعب الأول في زعبيل لقاء عنق الزجاجة بين فريقين يبحثان عن نيل العلامة الكاملة التي تساعدهما على تحسين موقعهما في الجدول والابتعاد عن دائرة المهددين.

ويريد الوصل وضع حد لسلسلة الهزائم التي مني بها على أرضه هذا الموسم، بعدما تجرع مرارة الخسارة الثالثة بالسقوط أمام العين في المرحلة السابقة، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط على مشارف الأندية المهددة.

ويدخل الفجيرة الحادي عشر (4 نقاط) اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأول هذا الموسم في المرحلة السابقة على حتا بهدف النجم التونسي فراس بالعربي، ما ساعده في تحقيق خطوة نحو المنطقة الدافئة.