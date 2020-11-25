"هيكل" يؤكد أهمية العلاقات الإعلامية والثقافية في تطوير العلاقات بين الشعوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، "نوكى ماساكى" سفير اليابان بالقاهرة، وأشاد السفير خلال اللقاء بالعلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لعقود طويلة، وأعرب عن رغبته في استمرار هذا التعاون.
واستعرض السفير الياباني خلال اللقاء التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر واليابان، وأشار إلى تعاون اليابان مع مصر في المتحف الكبير بقرض قيمته800 مليون دولار، كما أشار للتعاون في مجال مُكافحة مرض كوفيد 19 بأجهزة ومُعدات لجامعة عين شمس علاوة على التعاون في الجامعة اليابانية بالقاهرة ونحو 53 مدرسة يابانية.
وأشار إلى التعاون في الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومطار برج العرب.
وأعرب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن رغبته في استمرار وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين ، والتعرف على الخبرة اليابانية في مجال التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة ، رؤية اليابان لتطور وسائل الإعلام خلال السنوات القادمة خاصة أنها دولة مُنتجة للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن التعاون الثقافي والإعلامي يعد أكثر المجالات قوة في تطوير العلاقات بين البلدين ، وأن ذلك يُقوي العلاقات بين الشعوب وليس فقط على المستوى الرسمي.
كما أشار إلى الأثر الذي تركه المركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية" في نفوس المصريين، والذي جاء بمنحة يابانية في ثمانينيات القرن الماضي.
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