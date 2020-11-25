وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان "التجلي الأعظم" بسانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لاستعراض مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومخطط تطوير المدينة، بحضور مسئولي شركات الدعاية المتخصصة، وقيادات الوزارة والمحافظة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

استعرض ممثلو المكاتب الاستشارية، المخططات المُقترحة لتطوير مدينة سانت كاترين، والمشروعات المقترح تنفيذها، ودراسة طبوغرافية المكان ومخرات السيول، من أجل تجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمدينة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه لتحقيق الاستدامة، وكذا تطوير المساكن القائمة، ودمج سكان المدينة بمشروع التطوير، وتوفير فرص عمل لهم، واستعراض فكرة تحويل المدينة لمدينة مشاة.

كما قام مسئولو شركة الدعاية بشرح الرؤية الخاصة بالتسويق لمشروع "التجلي الأعظم" الذي يسهم في تحويل مدينة سانت كاترين إلى مقصداً للسياحة الروحانية من جميع أنحاء العالم، ومن أتباع الديانات السماوية الثلاث، مؤكدين أن رسالة هذا المشروع هي إرساء مبدأ السلام العالمي بين البشر، وأنه سيجري التسويق لهذا المشروع على المستوى العالمي.

وقال وزير الإسكان، إن مشروع "التجلي الأعظم"، يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، المنطقة الفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بلورة رؤية متكاملة لمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، وتطوير المدينة، لعرضه على القيادة السياسية، لمباشرة تنفيذ المشروعات، والاستعداد للتسويق للمشروع على مستوى العالم.

وأضاف أنه من أجل الحفاظ على الطابع الروحاني لمدينة سانت كاترين، فإن مشروع التطوير يهدف لتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، مطالبًا بوضع تصور لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار في محيط مدينة سانت كاترين، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات المدينة.

وأشاد وزير الإسكان، بفكرة تدشين موقع إلكتروني باللغات المختلفة، لاستقبال آراء ومقترحات التطوير، من مختلف البلدان في العالم، حيث إن كل فرد من حقه المشاركة بأفكار ومقترحات في تطوير هذا المكان الفريد من نوعه، والذي تجلى فيه المولى عز وجل.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة نظمت على مدار 5 سنوات، احتفالية بعنوان "هنا نصلي معا"، بحضور عدد كبير من المسؤولين، وسفراء 30 دولة، مما أسهم في التعريف بمدينة سانت كاترين، على الصعيد العالمي.