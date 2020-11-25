محافظ الجيزة: تعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة؛ وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكداً علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.