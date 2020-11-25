بايدن : ولايتي لن تكون ولاية ثالثة لأوباما

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن بأن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة "ولاية ثالثة" للرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي كان نائبا له.

وقال بايدن في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية أمس الثلاثاء، إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة... لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما ".

الأناضول