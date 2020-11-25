حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تقترب من 60 مليون حالة

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم إقترب من 59,8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء. كما أظهرت إحصائية الجامعة التي تعتبر من أبرز المراجع في تتبع تفشي جائحة كورونا، أن عدد المتعافين يقترب من 38,3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف. روسيا اليوم

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