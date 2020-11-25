سويسرا / جرح شخصَيْن في هجومٍ بسكين في مدينة لوغانو

أفادت صحيفة "بليك" بجرح شخصين بعد أن قامت إمرأة بمهاجمة أخريين في متجر بمدينة لوغانو جنوب سويسرا، أمس الثلاثاء. وقالت الصحيفة نقلا عن الشرطة، إن منفذة الهجوم مواطنة سويسرية تبلغ من العمر 28 عاما وتعيش في لوجانو، وقد قامت بخنق إمرأة وطعن أخرى، مشيرة إلى أن "الشرطة لا تستبعد أن يكون العمل إرهابيا". روسيا اليوم

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