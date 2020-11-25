1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بـالجزائر اليوم الأربعاء تسجيل 1025 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة في يوم واحد.



وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 78 ألفا و25 إصابة، و2329 وفاة، وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 50 ألفا و712 حالة، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا

إلى وجود 43 مريضا بالعناية المركزة.



كانت أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا

في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

وأكد مصدر في الرئاسة الجزائرية لـقناة روسيا اليوم ، أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـقناة روسيا اليوم، أنه "الرئيس يستجيب للخطة العلاجية والتحسن مضطرد لصحته، وهو متفائل جدا ، إذ إنه بدأ مرحلة النقاهة بعد العلاج".



وجاء النفي ، عقب تداول العديد من المواقع معلومات عن استعداد الحكومة الجزائرية لإعلان خبر وفاة الرئيس.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مطلع شهر نوفمبر الجاري، رسميا، عن إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.