النمسا.. أكثر من 100 امرأة لقت مصرعها بسبب خلافات أسرية

قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إن حقوق المرأة من حقوق الإنسان ويجب أن نكافح جميعًا من أجل حمايتها.

وأضاف الرئيس النمساوي - في رسالة بالفيديو اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لـمناهضة العنف ضد المرأة والطفل – أن الإحصائيات الاجتماعية مقلقة حيث أن سيدة من بين كل ثلاث سيدات في الاتحاد الأوروبي تتعرض للعنف النفسي أو الجسدي.

وأضاف بيلين أنه في النمسا وحدها لقت أكثر من مائة امرأة مصرعها

في السنوات الثلاث الماضية بسبب خلافات أسرية وعائلية، قائلًا "مثلما علينا أن نكافح الوباء معًا يجب أيضًا أن نكافح معًا العنف ضد النساء".

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 5802 إصابة جديدة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا ب 1385 إصابة، يليها

ستيريا 828 والنمسا السفلى 727، وتيرول 629 بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 114.



وكان وزير الصحة ردولف انشوبير، قد أعلن أمس، أن حملة توزيع لقاح كورونا الجديد من المقرر أن تبدأ في أوائل يناير المقبل.



يُشار إلى أن الخبراء يتوقعون حدوث الموجة الثالثة من وباء كورونا هذا الشتاء في أوروبا عقب احتفالات عيد الميلاد والتي يرجح أن تشهد تهاونًا في قيود الخروج والحجر المنزلي .

وجنى أكبر صانع للقفازات الطبية في العالم أرباحا قياسية خلال أزمة كورونا، لكن الفيروس وجه له ضربة موجعة عندما اقتحم أخيرًا مصانع الشركة الماليزية وشل جلّ إنتاجها.