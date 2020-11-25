الرئيس المكسيكي يرفض للمرة الثانية تهنئة المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للمرة الثانية رفضه تهنئة المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أوبرادور إنه بمجرد أن تنتهي السلطات الأمريكية من فرز الأصوات بشكل نهائي، سيصدر بيانا بهذا الصدد.

كما أكد أنه ليس لديه أي شيء ضد أي مرشح أو حزب سياسي في العملية الانتخابية الأمريكية، لكنه

يفضل عدم تقديم التهنئته قبل معرفة النتيجة النهائية، مضيفا: "ما هو أفضل شيء؟ الانتظار".

وقال جو بايدن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادئ والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

وأضاف بايدن، المرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن

الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم، وأنه يقدم فريقا "يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها.. إدارة مستعدة لمواجهةخصومها دون رفض حلفائها".

وقال بايدن إن اختياره لوزير الخارجية، أنتوني بلينكين، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في وزارة الخارجية الأمريكية، المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية للبلاد.

وأعلن بايدن ترشيح أليهاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، أفريل هينس مديرة للاستخبارات الوطنية، ليندا توماس غرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي الأمريكي.