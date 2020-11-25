نتنياهو يدرس إغلاق المعابر أمام الفلسطينيين بسبب كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، جلسة لبحث تشديد الإجراءات التي من شأنها فرض القيود الهادفة إلى كبح انتشار وباء كورونا في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه "من الضروري تخفيف وتيرة الإصابة بالفيروس. يجب علينا تشديد فرض القيود في المدن الحمراء والبرتقالية من أجل منع إقامة الأعراس والقيام بتجمهرات محظورة".

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجلسة، بالنظر في إمكانية إغلاق المعابر، بسبب الارتفاع الدراماتيكي الذي طرأ على عدد

المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية و6 حالات وفاة في قطاع غزة، فيما

تم تسجيل 1720 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفرض جيش الاحتلال طوقا عسكريا في محيط موقع سبسطية الأثري، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين فيما منع جنوده الفلسطينيين من التواجد داخل الموقع.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثرى شمال مدينة نابلس تمهيدا لدخول عشرات المستوطنين للموقع وذلك بهدف تنظيم جولات داخل معالمه وأداء طقوس تلمودية، وفقا لقناة الغد.

ويشار إلى أن ساحة البيدر قد شهدت تمركز جنود الاحتلال لتسهيل عملية الاقتحام من جانب المستوطنين.

ووزع بعض الأفراد في الموقع الأثري منشورات تزيف تاريخ المنطقة، وتدعي أن المنطقة ذات أصل يهودي.