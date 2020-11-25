الإمارات تترأُس الدورة الحالية للجنة الاستشارية للأونروا

أكدت دولة الإمارات، أن دعمها لـوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" ينبع من الإيمان بالدور الذي تلعبه الوكالة في تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، كونها تضع نصب أعينها تقديم الفائدة والعون لما يزيد عن خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي للدورة الحالية 2020-2021 للجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" التي تترأسها دولة الإمارات، بحضور مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، رئيس اللجنة الحالية وممثل دولة الإمارات