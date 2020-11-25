الرئاسة الإيرانية تنفى أية مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووى

قال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، إنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الشرط الأهم لإيران هو وفاء جميع الدول المعنية بالتزاماتها في إطار الاتفاق.

وأشار واعظي - في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وفقًا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - إلى تصريحات الرئيس حسن روحاني بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية، قائلًا: "ليست فقط إيران ولكن العديد من دول العالم وحتى حلفاء الولايات المتحدة مثل الأوروبيين سعداء بمغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض".

ولفت إلى أن قرارات الرئيس روحاني أضرت ببلاده وبالعلاقات الدولية،

كما أنه فرض ضغوطًا شديدة على الشعب الإيراني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منوهًا بأنه من الطبيعي أن ترحب إيران بهزيمة ترامب.كما أشار إلى إدارة جو بايدن المقبلة، قائلًا: "في الحقيقة لا نتفاءل بأية حكومة أمريكية قبل أن نرى أفعالها على أرض الواقع لكن يبدو أن أحد المرشحين أعلن في حملته الانتخابية بعض الموضوعات وكانت أدبياته ونبرته والسياسات التي أعلن عنها تبدو مختلفة عن سياسات ترامب".وأكد أن طهران لم يُطلب منها التفاوض ولم يتصل بها أحد حتى اللحظة، وتابع قائلًا: "لن يكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي.. المفاوضات جرت وانتهت في الماضي، والشرط الأهم لإيران هو الوفاء بالالتزامات من قبل جميع الدول المعنية في إطار الاتفاق".وأضاف: "لم تفِ الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وخاصة الولايات المتحدة، بالتزاماتها، وأهم شرط لنا هو الوفاء بالالتزامات من جانب الأعضاء سواء نحن أو باقي الدول".يُذكر أنه في عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي الذي كان مبرمًا مع إيران منذ عام 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران، لكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، قال إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق إذا استأنفت طهران الالتزام الصارم أولًا.