فلسطين تدين عمليات التهجير القسري للمقدسيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، نقل حيازة منزلين يعودان الى فلسطينيين لصالح المستوطنين، في إطار المخطط الاحتلالي المتواصل، والهادف لترحيل 700 مقدسي من منازلهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينيةوفا، اليوم الأربعاء - إن ذلك جزءا لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية، الرامية إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتهجير

مواطنيها المقدسيين.وحذرت الخارجية الفلسطينية، من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد المدينة المقدسة ومقدساتها وأهلها، معتبرة أنه استغلال بشع وسباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الضم والتوسع والتهويد الاستعمارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية لإدارة ترمب.وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، خصوصًا تجاه نظام الفصل العنصري الذي تكرسه في فلسطين المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 87838 حالة ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 740 حالة وفاة، بالإضافة إلي تسجيل 490 حالة تعافي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 72168 حالة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن أول مواطني دول التكتل الـ27 يمكن تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد أواخر العام الجاري.