وزير الخارجية الروسي : يجب عدم إثارة نزاعات قانونية في قضية محاكمة إرهابيي داعش

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية إلى عدم إثارة نزاعات قانونية في قضية محاكمة المسلحين الإرهابيين، بمن فيهم تنظيم (داعش)، الذين توجهوا للمشاركة في الأعمال القتالية في سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة قادمين من أوروبا.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء في

موسكو- : "لقد تم اعتقال العديد من هؤلاء الإرهابيين، ونحن ننطلق من حقيقة أنه يجب محاكمتهم إما في البلدان التي أتوا منها إلى سوريا أو العراق أو إلى أية منطقة أخرى، أو في الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم الإرهابية".

وأضاف: "أي خيارات أخرى ستكون غير شرعية، ونحن نحث جميع زملاءنا بما فيهم زملاءنا الغربيين، على عدم خلق نزاعات قانونية".

وتابع وزير الخارجية الروسي - مخاطبًا الدول الغربية - : "إما أن تحاكمهم بأنفسكم إذا كانوا من مواطنيكم، أو أن تتركوا الدولة التي ارتكبوا الجريمة على أراضيها تحاكمهم".

وكان رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف قد أعلن، في وقت سابق، وجود 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق.