إندونيسيا تسجل 5534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة .
114 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 16 ألفا و225 وفاة.
ونقلت صحيفة "جاكرتا البوست" المحلية، في نسختها الإلكترونية، عن وزارة الصحة الأندونيسية أنه بتسجيل الحالات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في إندونيسيا إلى 511 ألفا و836 حالة، كما سجلت الوزارة
65 ألفا و804 حالات نشطة.
كما تم تسجيل 4 آلاف و494 حالة تعاف جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي في إندونيسيا إلى 429 ألفا و807 حالات، فيما لا تزال هناك
وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، يوم الأحد، عن تسجيل 4 آلاف و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة جراء الإصابة به.
ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 497
ألفًا و668 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة به إلى 15 ألفًا و884 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.
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