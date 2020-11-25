سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأعلن رئيس لجنة متابعة تفشي كورونا الدكتور جمال فورار ارتفاع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، إلى 78025 حالة.

وأضاف فورار، في بيان حول مستجدات الوباء، أن 642 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 50712 متعافياً.

وأكد أن وزارة الصحة أحصت 20 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الوفيات منذ ظهور المرض في الجزائر إلى 2329.

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 1025 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.