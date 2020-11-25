السعودية تسجل 326 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5825 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 326 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 356 ألفاً و67 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 476 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 344 ألفاً و787.

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