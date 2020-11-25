فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء تسجيل 9 وفيات و1720 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و490 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة: إنه بتسجيل هذا العدد يصبح إجمالي الإصابات في فلسطين 87838 إصابة وعدد الوفيات 740 حالة وفاة، ويرتفع عدد المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 72168 شخصاً.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 81.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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