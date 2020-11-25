الكويت تسجل 422 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى871.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم: إنه تم تسجيل 422 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 141 ألفاً و 217.

وأشار المتحدث إلى وجود 78 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 626 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 134 ألفاً و33 حالة.