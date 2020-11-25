ميغان زوجة الأمير هاري تفقد جنينها

فقدت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، طفلها الثاني، شهر يوليوز الماضي، إثر إجهاض تلقائي، وفقا لما نشرته في صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الأربعاء.

وحكت ميغان تفاصيل مؤثرة عن واقعة اجهاضها، وقالت “علمت في اللحظة، التي كنت أضم طفلي الأول بين ذراعي، أني سأفقد طفلي الثاني”.

وكتبت ماركل في مقال على الجريدة الأمريكية الشهيرة أنها كانت تغير حفاضات ابنها، عندما شعرت بشد عضلي حاد، وسقطت أرضا.

وأشارت ميغان إلى أنها دخلت في حالة حداد، نتيجة شعورها بـ”حزن لا يطاق” لفقدان جنينها، مضيفة أن الكلام في حادثة كهذه يبقى من المحرمات، ويحاوطه شعورغير مبرر بالعار، ما يؤدي إلى حالة حداد فردي دائم.

ميغان أنجبت، في عام الماضي، طفلها البكر من الأمير هاري، قبل أن يتنازلا عن التزامهما عن مهامها الملكية، والعيش حياة عادية في الولايات المتحدة الأمريكية.