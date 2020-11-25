محكمة القنيطرة تنتصر لتلميذة منعت من دخول المدرسة بسبب الحجاب-التفاصيل

انتصرت المحكمة الإبتدائية في مدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، للتلميذة التي منعتها مؤسسة تعليمية من الولوج إلى مقرها بسبب ارتدائها الحجاب.

وقال المحامي، رشيد بلعربي، عن هيأة مدينة القنيطرة، في حديثه مع “اليوم24″، والذي ينوب عن التلميذة إن المحكمة الإبتدائية، أمرت في الحكم الاستعجالي الذي تقدمت به أسرة تلميذة، ضد مؤسسة كاثوليكية، “دون بوسكو” بالسماح لها باستئناف الدراسة لديها.

وأوضح المتحدث نفسه، أن المحكمة أقرت أيضا غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واعتبرت المحكمة أن القانون الداخلي للمؤسسة الكاثوليكية بالقنيطرة، الذي ينص على رفض متابعة كل تلميذة لدراستها لديها بسبب ارتداء الحجاب، “غير دستوري وغير قانوني”. واعتبر المتحدث نفسه، أن قرار المحكمة منصف، فلا يمكن أن تحرم تلميذة من حقها في الدراسة.

وكانت إحدى مدارس مدينة القنيطرة، قد منعت، قبل أسابيع، التلميذة سندس، من الولوج إلى المدرسة، بسبب ارتدائها غطاء للرأس، “فولار”.

وتؤكد المدرسة المعنية أن القانون الداخلي للمؤسسة، يمنع وضع الحجاب ما جعل أسرة التلميذة تلجأ إلى القضاء.