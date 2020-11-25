شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 أعلن الرئیس الفرنسي ایمانویل ماكرون الیوم الثلاثاء تخفیف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض في البلاد منذ 30 أكتوبر الماضي لمواجھة فیروس كورونا.

وقال ماكرون في خطاب تلفزیوني ان تخفیف إجراءات الحجر الصحي الشامل سیتم على ثلاث مراحل حیث سیتم أولا یوم السبت المقبل إعادة فتح المتاجر وسط اجراءات صحیة صارمة. واضاف أنه سیتم كذلك السماح بالتنقل للترفیه داخل دائرة قطرھا 20 كیلومترا لمدة ثلاث ساعات وسیتم التصریح للمراسم الدینیة في حدود 30 شخصا. وأبقى ماكرون على قرار منع التجمعات واغلاق المطاعم والمقاھي إضافة إلى حضر التجول من الساعة التاسعة مساء إلى السابعة صباحا (بالتوقیت المحلي).

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