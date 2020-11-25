الارشيف / اخبار العالم

تحذير أممي .. "الموجة الثانية" قد تزيد العنف ضد اللاجئات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي .. "الموجة الثانية" قد تزيد العنف ضد اللاجئات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء من أن "مزيجا فتاكا من الحجر والفقر المتزايد والضيق الاقتصادي من شأنه أن يطلق العنان لموجة متجددة من العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والنازحات ومن هن بلا هوية"، وذلك في ظل تزايد الإصابات الجديدة بفيروس .

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، :"نتلقى تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حاد في مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك عنف الشريك الحميم، والإتجار، والاستغلال الجنسي، وزواج الأطفال".

ويصادف اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر اليوم الذي حددته الأمم المتحدة كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير أممي .. "الموجة الثانية" قد تزيد العنف ضد اللاجئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"