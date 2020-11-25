شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي:مجلس الأمن أقر أدوات تمنع عرقلة السلام في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز: إن مجلس الأمن الدولي أقر أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم ي 24 ديسمبر 2021 .

وأكدت في مؤتمر صحفي اليوم أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسي، مشددة على ضرورة العمل على توفير الظروف المناسبة لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي، حيث إن تعليق الأعمال القتالية خفض عدد النازحين والمهجرين الليبيين، لافتة النظر إلى أن إغلاق المرافق الصحية في ليبيا يضعف القدرة على مواجهة كورونا.

وشددت المبعوثة الأممية بالإنابة على أن استئناف تصدير النفط سيحسن الوضع الإنساني، مشيرة إلى أن البعثة ستراجع مع المصرفين المركزين حسابات إيرادات النفط و كيفية إدارتها.