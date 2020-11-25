شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تطالب مواطنيها بالتطوع ببياناتهم الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في قيام مواطني الاتحاد الأوروبي بالتطوع بمزيد من المعلومات الشخصية للمساعدة في تحسين الرعاية الصحية والنقل العمراني أو شبكات الطاقة وتقترح وضع قواعد لمنصات المشاركة للتشجيع على "تبادل البيانات" بأمان.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر للصحفيين في بروكسل إن قانون حوكمة البيانات الجديد -المقدم اليوم الأربعاء- "يتمحور حول توفير بيئة آمنة لكل من يرغبون في تقاسم البيانات".

وأضافت: "لن تضطر إلى مشاركة كل البيانات". ولكن يجب على المواطنين أن يكونوا قادرين على القيام بهذا بأسلوب "موثوق ومحمي"، على حد قولها.