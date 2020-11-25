خطة حكومية لتخفيف الزحام داخل المدن

أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، وضع خطة لتخفيف الزحام داخل المدن، فيما اقترحت حلولاً لمعالجة المشاريع المتلكئة.



وقالت رئيس الهيئة سهى النجار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إنه "في ظل نقص التمويل وحاجة العراق إلى المشاريع المهمة، لا بد من الدخول مع القطاع الخاص في العملية الاستثمارية وتحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتوفر لدى القطاع الخاص".

وأوضحت أنه "بالنسبة للمشاريع المتلكئة ليست فقط في هيئة الاستثمار وإنما في القطاع الحكومي أيضا هناك مشاريع متلكئة بسبب العجز الذي تواجهه الحكومة لاسيما أن الروتين وصعوبة الإجراءات ونقص البنى التحتية فضلاً عن المعوقات اللوجستية من الحكومة كلها عوامل تسببت في تلكؤ المشاريع وتأخير تنفيذها"، لافتة إلى أن "التنسيقات مستمرة داخل الهيئة لحلحلة بعض المشاكل التي تواجه عمل المستثمرين من خلال تسوية وايجاد مستثمرين يكملون المشاريع المتلكئة ".

وأشارت النجار إلى أن "منح إجازات بانشاء مشاريع داخل المدن تعد مشكلة واجهت العملية الاستثمارية خاصة وأنها غير منسجمة مع التخطيط العمراني"، مؤكدة أن "الهيئة تسعى بالتعاون مع البلديات وأمانة بغداد للمحافظة على التخطيط والتصميم داخل المدن، من خلال وضع المصانع في أطراف المدينة لتخفيف الزحام والتلوث".