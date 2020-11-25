نائب يحذر من 'مشكلة' بشأن رواتب كانون الثاني

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عدم وجود حلول بديلة في حال تأخر إقرار موازنة عام 2021، مبينة أن توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهون بإقرار موازنة 2021.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة ناجي السعيدي، قوله إن "إقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021".
وأضاف، أن "عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها"، مؤكداً "عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة".
وأضاف، أن "عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها"، مؤكداً "عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة".
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