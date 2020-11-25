الصحة العالمية تؤشر انخفاضاً بإصابات كورونا في أوروبا

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الأخير عن الوباء، أنه على الرغم من وجود "اتجاه تنازلي" في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم.



وأشارت المنظمة العالمية إلى أن إفريقيا سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

