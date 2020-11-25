إسرائيل: إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أصابت، اليوم الأربعاء، فلسطينيا حاول دهس أفراد شرطة في حاجز عسكري على مشارف مدينة القدس الشرقية.

وقالت الشرطة في بيان إن الفلسطيني حاول دهس أفراد من الشرطة في حاجز الزعيم إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية.



وأضافت أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على الفلسطيني وتم التأكد من إصابته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في ظروف الحادث دون مزيد من التفاصيل عن الفلسطيني.