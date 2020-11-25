الداخلية البحرينية: خفر السواحل القطري يوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأربعاء إن ثلاثة من زوارق خفر السواحل القطري أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في تدريب بحري.
وأضافت الوزارة على تويتر أن ذلك "يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي" مشيرة إلى أن الزورقين استكملا بعد ذلك تحركهما.
وقالت الوزارة في البيان إنها "سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة"، وأعربت عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
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