أوابك تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمين العام لـ (أوابك) علي بن سبت ، قوله : "إن المنظمة تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي والتخريبي المشين الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

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