شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 9 تهم في أولى جلسات قضية «فتى الزرقاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، 9 تهم وفق قانون منع الإرهاب للمتهمين في ارتكاب جريمة «فتى الزرقاء»؛ وذلك في أولى جلسات المحاكمة قبل تأجيلها إلى الأحد المقبل؛ تمهيداً للاستماع للشهود.

ووجهت المحكمة برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام السلاح بالاشتراك وتشكيل عصابة والشروع بالقتل بالاشتراك وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه ومقاومة رجال الأمن العام وحمل وحيازة أدوات حادة وراضة وسلاح ناري من دون ترخيص.

ونفى 16 متهماً حضروا الجلسة وجاهياً دون تكبيل أياديهم بالأصفاد ما أُسند إليهم فيما ما يزال المتهم الـ17 فاراً من العدالة.

وفُرضت خلال الجلسة إجراءات أمنية مكثفة داخل القاعة والمحكمة عموماً ولم يحضر المجني عليه الذي تكالب المتهمون على خطفه وقطع يديه وفقء عينيه وكان تلقى العلاجات التمهيدية مؤخراً كما لم يحضر أحد من أسرته.

وأظهرت الجلسة تراوح معدل أعمار المتهمين بين 28 و51 عاماً وعيّنت المحكمة محامياً للدفاع عن 3 منهم أعلنوا عدم مقدرتهم التكفل بذلك.

وذكر مصدر قضائي أن المحكمة ستواصل النظر في القضية بمعدل جلستين أسبوعياً.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الأمن العام ضبط 10 مطلوبين خطرين في قضايا تشكيل عصابات وفرض إتاوات وترويع الآخرين؛ وذلك خلال سلسلة مداهمات جديدة.

وقالت إدارة الأمن: إن فرقاً متخصصة لاحقت هؤلاء بعد جمع المعلومات بالطرق الاستخباراتية وتحديد أماكن تجمعهم؛ وذلك ابتداء من مساء الثلاثاء وألقت القبض عليهم من دون إصابات تذكر.

وأشارت إلى ضبطها أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة بحوزتهم وستتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بعد إنهاء التحقيقات.

وأكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أن تلك الملاحقات تأتي ضمن استكمال الحملة للقبض على الخارجبن عن القانون من فارضي الإتاوات ومرتكبي أعمال البلطجة وترهيب الناس وترويعهم.